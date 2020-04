It’s a question that has crossed every car lover’s mind, and we recently asked our team members to name 5 cars they would have in the garages if money was unlimited. Feel free to give us your own dream garages in the comments below.

As you can see, we have many Pagani fanatics here, Zonda lovers to be specific. Have a look at the list and see if you find some of your favorites in there too.

T

Des: Chief Editor & Founder

BMW 328

Ferrari 488 Pista

McLaren F1

Mercedes-AMG G63

Pagani Zonda Cinque

Rico

Bugatti Chiron

Mercedes-Benz C63 AMG Black Series

Ferrari 488 Pista

KTM XBOW RR

Mercedes-AMG G63

Tobi

Pagani Zonda

Ferrari 250 SWB

Porsche Carrera GT

Ferrari Monza SP1

McLaren P1

Mitch

Porsche 911 GT2 RS

Ferrari F40

Pagani Huayra

Aston Martin DBS Superleggera

Lamborghini Huracan Performante

Tobi #2

Pagani Zonda F Clubsport Roadster (Tobias 2m edition)

Ferrari LaFerrari Aperta

Porsche 911 GT3 Touring

Audi R8 V10 Spyder

Alpina B5 Touring (daily)

Steven V.

Lamborghini Aventador SV

Koenigsegg Agera R

Porsche 911 GT3 Cup

Audi RS6 Avant

Mercedes-AMG G63

Norbert

BMW E46 M3 CSL

Porsche 996 GT2

Pagani Zonda Roadster

Mercedes-Benz CLK GTR

Porsche 911 F Model

Thom

Pagani Zonda Cinque Roadster

Ferrari F12 TDF

Ferrari Laferrari

Porsche 991 GT3 RS

Audi RS6 Avant C8

Martin

Ferrari 488 Pista Spider

Porsche 991 GT3 RS

Mercedes-AMG G63

Ferrari LaFerrari Aperta

Porsche Carrera GT

Brad

Pagani Zonda Cinque Roadster

Porsche 991.2 GT3 – manual

Audi RS6 Avant C8

Porsche Carrera GT

Mercedes-Benz CLK GTR

Philipp Lucke

Pagani Zonda 760RS

Ferrari LaFerrari

Bugatti Chiron Sport

Porsche 991 GT3 RS Weissach

Bentley Continental GT Speed

Keno

Porsche Carrera GT

Pagani Zonda (F, Cinque or 760 doesn‘t matter, but it must be a manual)

Porsche GT3 RS Weissach

Ferrari 250 SWB

2020 Audi RS6 as a daily

Earl

ODT: Porsche 911 GT3 RS 991.1

Mercedes-AMG C63 AMG S Sedan

Suzuki Jimny

Lamborghini Aventador SVJ

Ferrari LaFerrari

Dave

Mercedes-AMG G63

BMW 2002 Turbo

Audi RS6 Avant

Pagani Zonda F

Subaru Impreza P1

Nicholas

Pagani Zonda 760RS

Lamborghini LP640 Roadster

BMW M3 CSL

Rolls-Royce Phantom EWB

McLaren F1

Ron

McLaren F1

Ferrari Testarossa

Lamborghini Diablo Sv

Porsche 959

Pagani Zonda Cinque